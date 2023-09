Les Hachani : Salah parle de son frère Ahmed

Dans un de ses derniers statuts sur sa page fb en date du 10 août 2023, le frère du chef de gouvernement a écrit que « mon avis sur les compétences de mon frère Ahmed, en prenant en compte ma préoccupation pour l’intégrité intellectuelle que je m’efforce d’incarner, en essayant de répondre à ceux qui ont voulu le limiter à la seule compétence en gestion des ressources humaines, Mon frère Ahmed Hachani, récemment nommé à la tête du gouvernement tunisien, suscite certaines critiques infondées qui ne reflètent pas sa véritable expertise. Au-delà de sa gestion des ressources humaines, son parcours parle pour lui : il a joué un rôle clé dans l’élaboration de textes législatifs et réglementaires dans les domaines économiques, bancaires et de la réglementation des changes. Il a veillé à la conformité des règles financières établies par la banque centrale, qu’il a représenté sur le plan international, auprès de certaines institutions financières et d’agences de notations financières de renommés et aussi auprès d’entreprises à participation étatique. Doté d’une maîtrise en Droit public , major sur la liste d’admission au concours National pour l’admission à la Banque Centrale, Ahmed Hachani incarne un choix judicieux et compétent pour relever les défis actuels. Ce choix éclairé du Président Kais Saied est en accord avec les objectifs stratégiques de la phase à venir, tels que définis par le Président. C’est pour moi le connaissant ,une injustice que de le cantonner à ses compétences en gestion des ressources humaines, dernier poste de responsabilité en tant que Directeur Général à la Banque Centrale , alors que son expertise englobe des enjeux bien plus vastes. Mon frère Ahmed Hachani incarne pour moi et pour bon nombre de personnes qui le connaissent ,une valeur ajoutée inestimable pour mener le pays vers de nouveaux horizons. A mon avis et en comparaison avec ses prédécesseurs, mon frère Ahmed Hachani offre une combinaison justifiée de compétences qui lui ont valu estime et respect »,

