Les hommes d’affaires tunisiens invités à investir à Malte

La présidente de la chambre maltaise de Commerce, Marisa Xuereb, a appelé, lundi, les hommes d’affaires et les entreprises tunisiennes à investir à Malte entant que site sécurisé et attractif pour l’investissement et aussi très proche de la Tunisie géographiquement et au niveau de la langue.

Xuereb a ajouté, dans une déclaration à TAP, à l’occasion du forum économique tuniso-maltais, organisé à la capitale «La Valette », avec la participation de 45 investisseurs tunisiens et 50 hommes d’affaires maltais, que son pays est doté « d’un gouvernement stable, une économie stable et très ouverte et boostée par le secteur privé ce qui en fait une fait une économie qui répond aux exigences du marché ».

La contribution du gouvernement dans la gestion des entreprises est très limitée, mais son appui est conséquent, a-t-elle encore affirmé, ajoutant que Malte est le seul pays de l’Union européenne (UE) qui a su, jusqu’à présent, préserver la stabilité des prix de l’énergie grâce à l’intervention gouvernementale et c’est ce qui soutient fortement l’industrie locale.

Toujours selon elle, les perspectives d’investissement pour les investisseurs tunisiens sont énormes dans les secteurs des industries de transformation, des services touristiques et financiers et des technologies, ainsi que dans des secteurs prometteurs comme l’aéronautique qui évolue à grande vitesse.

La responsable a encore mis l’accent sur les avantages qu’offre son pays pour les investisseurs tunisiens à l’instar de la proximité géographique et culturelle. « Nos ressemblances sont énormes et c’est ce qui favorise fortement le développement de nos relations humaines et commerciales » a-t-elle déclaré.

Xuereb a encore considéré que la Tunisie pourrait être un portail vers l’Afrique pour les investisseurs maltais, et réciproquement, Malte pourrait bien constituer un portail vers l’Europe pour les investisseurs tunisiens. Une délégation tunisienne conduite par la CONECT, effectue une visite à Malte qui se poursuit au 25 mai 2025.