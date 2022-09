Les importations de parfums  sur le déclin

Le président de la Chambre nationale des fabricants de parfums, Hatem Mziou, a annoncé que les importations des parfums représentent moins de 90 millions de dollars par an et depuis 2019, ce chiffre a été revu à la baisse.

« Les importations ont baissé mais ce secteur exporte aussi. Nous couvrons 60% de nos importations et environ 20% de la consommation nationale. Ce secteur souffre des circuits parallèles car les professionnels du secteur payent des taxes importantes. Un droit de douane et des taxes sont payés pour l’importation de la matière première importée. Ceci réduit la marge de bénéfice des fabricants et rend leurs produits moins compétitifs par rapport aux parfums importés et ceux introduits via les circuits de contrebande », a-t-il expliqué.

Le président de la Chambre a réclamé une réduction des taxes pour permettre aux fabricants de développer ce secteur et de faire des exceptions en vendant par exemple aux touristes maghrébins les parfums au prix hors taxe, selon Mosaïque Fm.