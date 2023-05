Les incidences financières de la 5G inquiètent les Tunisiens

Se mêlant au grand battage médiatique dont fait l’objet, depuis 2019, la cinquième génération de réseau sans fil, dite 5G, la Tunisie a annoncé, lundi 8 mai, à cor et à cri, par la bouche de son ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, le déploiement de cette technologie sur son territoire en 2024.

«La feuille de route pour le déploiement de la cinquième génération de réseaux mobiles sans fil (5G) en Tunisie est en cours d’élaboration et sera annoncée dans les semaines à venir. Elle fixera les modalités et les dates d’implémentation de cette technologie, dont le lancement en Tunisie est prévu pour 2024 » a fait savoir, le ministre dans des déclarations aux médias, en marge de sa participation au Sommet des TIC 2023 « ICT Summit 2023 » organisé à Tunis, par Huawei Tunisie, en collaboration avec le département des Technologies de la Communication.

« Des expériences pilotes ont été menées dans ce sens avec les opérateurs de télécommunications. Le déploiement de cette technologie en Tunisie se fera progressivement et sera décliné selon les besoins des différents types d’usagers (entreprises, administrations…) », a-t-il noté, avant de s’étendre, comme il se doit, sur les nombreux avantages de cette technologie, appelée à remplacer celle de la quatrième génération ou 4G.

Tout le monde pratiquement les connaît, ces avantages de la 5G dont l’opportunité de fournir aux utilisateurs, des vitesses fulgurantes sur de nombreux appareils grâce à une montée en débit très significative.

Cependant, les inconvénients, la technologie 5G en a aussi beaucoup, épinglés sans cesse par les rapports de presse et des ONG, quoique certains cherchent encore à les « relativiser » en les confinant à l’impact très discutable sur l’environnement et la santé.

Or, les experts indépendants ont insisté plutôt sur l’aspect très coûteux du déploiement de la technologie 5G, qui est, lui, indiscutable.

Un récent rapport d’un analyste français a souligné à cet égard que « la mise en œuvre du réseau 5G va être très coûteuse, ce qui se traduira par le fait que les fournisseurs de services sans fil factureront davantage leurs services ».

Ces hausses des prix toucheront tous les usagers, administrations, entreprises et particuliers, au moment où la question des hausses est devenue, partout, la première bête noire de l’opinion.

Addition douloureuse

Cependant, pour le cas de la Tunisie et des utilisateurs tunisiens, ces charges supplémentaires, au vu des difficultés actuelles de tout ordre du pays, seront d’un poids plus pesant et rendront l’addition plus douloureuse, selon des commentateurs tunisiens.

Reconnaissant le rôle de la technologie 5G dans l’accélération de la transformation numérique et son effet positif sur la promotion du développement économique et social, ils se sont dit, en effet, sceptiques sur la capacité de la Tunisie d’en tirer réellement profit, en ce moment, comme ont su le faire d’autres pays, compte tenu des freins de toutes sortes entravant la relance de l’économie tunisienne, malgré les nombreux atouts dont elle dispose déjà, à divers niveaux. A leurs yeux, la 5G ne saurait, au vu de la situation actuelle, changer miraculeusement la donne tunisienne.

D’autres spécialistes ont averti que tous les appareils ne seront pas compatibles avec la 5G. Certains devront être mis à jour ou changés pour supporter la vitesse de ces réseaux. Car, la 5G est appelée à élargir le champ d’usage de l’Internet des objets Io T (Internet of things, connexion à l’Internet des appareils et divers objets utilisés par les hommes en allant des réfrigérateurs aux voitures).

Les Smartphones, plus spécialement, doivent être compatibles avec la 5G pour pouvoir en tirer profit.

Là encore, il va falloir acheter un nouveau téléphone compatible à la 5G afin de bénéficier des avantages. Une dépense de plus qui va encore faire le bonheur des opérateurs et des marchands de la téléphonie.

Le réseau 5G peut avoir des répercussions sur la santé, et cela suscite une certaine réticence en raison des ondes électromagnétiques et un impact sur l’environnement en vu du nombre d’antennes 5G qu’il faudra installer.

La 5G inquiète, donc, autant qu’elle fascine, puisqu’elle augmentera l’exposition aux champs électromagnétiques qui diffusera donc des ondes millimétriques. Ces ondes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé : « troubles neurologiques, stress cellulaire, risque de cancer …»

Dans de nombreux pays, des contestations à ce sujet ont freiné l’installation de la 5G, outre des effets prévisibles sur les observations des satellites météorologiques impactant négativement la qualité des prévisions météorologiques.

Dialogue général

D’ailleurs, ces considérations n’ont pas échappé au ministre des Technologies de la communication.

« Pour garantir la réussite de la 5G en Tunisie et le saut en performance promis par cette cinquième génération, il est essentiel d’engager un dialogue continu entre l’ensemble des intervenants : gouvernement, régulateurs, opérateurs télécom, exploitants de l’infrastructure, fournisseurs et équipementiers du domaine des télécommunications », a-t-il dit.

Pour le ministre, le déploiement de la 5G entre en effet dans le cadre de la stratégie nationale digitale qui, a-t-il précisé, vise notamment, à moderniser et compléter la législation régissant le domaine du numérique, assurer l’inclusion financière et digitale des citoyens, développer l’infrastructure numérique et mieux connecter les secteurs non encore connectés et les régions mal desservies, renforcer la capacité d’hébergement des centres informatiques nationaux et sectoriels et favoriser la mise en place d’une stratégie nationale pour le Cloud et la Cloudification des services et des applications nationales.

Cette stratégie a, également, pour objectifs d’accélérer la digitalisation de l’administration, de sécuriser le cyberespace national, d’assurer la souveraineté numérique et d’instaurer un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation.

Elle prévoit la mise en place d’un modèle de gouvernance basé sur les données à travers l’exploitation des Big data et le développement des systèmes d’intelligence artificielle, le renforcement des capacités dans le domaine du numérique et la facilitation de la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique, outre le développement d’un écosystème entrepreneurial numérique et l’encouragement à l’innovation et à l’initiative privée dans ce domaine.

L’ambition est très grande et nécessite une mutation totale de la scène tunisienne. L’apport de la coopération internationale sera vital.

A cet égard, l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan, présent à la rencontre, a mis l’accent sur la volonté de son pays de promouvoir les échanges technologiques et d’expertises avec la Tunisie.

S.B.H