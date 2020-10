Les ingénieurs seront en grève le 27 octobre 2020

Le bureau du secteur public de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a annoncé, lundi, que les ingénieurs exerçant dans les institutions et les établissements publics observeront une grève présentielle, le 27 octobre 2020, pour revendiquer la généralisation de l’augmentation spécifique accordée aux ingénieurs de la fonction publique conformément à l’accord du 5 septembre 2019.

Le bureau du secteur public relevant de l’OIT, réuni le 27 septembre 2020, a, également, appelé tous ses affiliés, ses structures sectorielles et régionales ainsi que les ingénieurs de la fonction publique à soutenir cette grève pour défendre les intérêts du secteur.

Soulignant la détérioration continue de la situation des ingénieurs tunisiens d’une manière générale et particulièrement, de ceux exerçant dans les institutions et des établissements publics, il a fermement critiqué la politique de ségrégation entre les ingénieurs tunisiens, adoptée par les anciens gouvernements afin de disperser les forces du secteur.

Il a aussi appelé le nouveau gouvernement à résoudre le dossier de l’augmentation spécifique des ingénieurs exerçant dans les institutions et les établissements publics afin d’atténuer la détérioration de leur pouvoir d’achat ayant poussé nombreux d’entre eux à quitter le pays.

Exprimant la disposition des ingénieurs concernés à escalader si leurs revendications ne sont pas satisfaites, le bureau du secteur public de l’OIT, a fait porter au nouveau gouvernement la responsabilité de toute escalade qui serait envisagée dans ce sens.