Les investissements déclarés chez la TIA s’envolent de 434% en 2022

Durant le 1er trimestre 2022, La TIA (Tunisia Investment Authority)a œuvré pour la déclaration de 6 projets pour une enveloppe d’investissement cumulé de 1377,3 MDT permettant ainsi la création de 1083 postes d’emploi.

Il en est résulté une hausse importante de 434% en termes de d’investissement qui s’explique par la déclaration d’un projet de cimenterie pour un coût d’investissement conséquent de 950 millions de dinars durant le mois de mars 2022. Abstraction faite de cette opération d’investissement, les investissements enregistrés jusqu’au mois de mars 2022 aurait enregistré une hausse de 66%, précise la TIA.

Les projets d’investissements déclarés couvrent des opérations de création, d’extension répartis comme suit :

• 3 projets de création (50%) avec un coût d’investissement de 1065,3 MD et 502 postes d’emplois à créer.

• 3 projets d’extension (50%) avec un coût d’investissement de 312MD et 581 postes d’emplois à créer.

Le volume des investissements générés par les opérations de création est nettement supérieur à celui des opérations d’extension, ce qui dénote un signe positif par rapport à la nature des investissements déclarés

L’analyse de l’évolution sectorielle des investissements déclarés révèle que le volume des investissements durant 1er trimestre 2022 a connu une hausse importante de (439%) au niveau du secteur industriel par rapport à la même période de 2021.

Les IME en tête des investissements industriels

Une analyse plus détaillée au niveau des investissements industriels déclarés durant 1er trimestre 2022 révèle des parts importantes des projets au niveau des industries Matériaux de construction, Céramique et Verre (75%) et celles des Industries Mécaniques Électriques (19%).En revanche, le secteur des Industries Mécaniques accapare la part la plus importante (62%) au niveau de la création d’emploi.

Au niveau du secteur des industries mécaniques électriques (IME), la totalité des investissements déclarés touchent le secteur automobile (fabrication de composants automobiles) avec un volume d’investissement de 242 MDT, ces investissements sont d’origine Française.

Sur l’ensemble des projets déclarés durant 1er trimestre 2022,

• 2 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 242 MD permettant la création de 545 postes d’emplois.

• 4 projets déclarés sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 1135,3 MD permettant la création de 538 postes d’emplois.

Les 6 projets d’investissement déclarés durant 1er trimestre 2022 couvrent 6 gouvernorats, 33% des projets déclarés sont implantés dans les zones de développement régional avec une enveloppe de 1020 MD soit 74 % du total des investissements déclarés et permettant ainsi la création de 336 postes emplois soit 31% du nombre total de postes d’emplois à créer.

Parmi les projets d’investissement déclarés auprès de la TIA durant le 1er trimestre 2022, 5 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 1307,3 MDT soit 95% des investissements déclarés et permettant la création de 1047 postes d’emplois.

Les Projets d’Intérêt National (PIN ) représentent 50% du nombre de projets déclarés avec un volume d’investissement global de 1192 MDT soit (87%) du total investissement déclaré permettant la création de 845 postes d’emploi soit (78%) de l’emploi déclaré.