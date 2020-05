Les JCC 2020 auront lieu sans la compétition officielle

Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2020 auront bien lieu, mais sans la compétition officielle.

Selon un communiqué publié, mercredi, sur le site du festival, « le bureau directeur a décidé de reporter la compétition officielle mais de garder les inscriptions des films ouvertes et ce pour toutes les catégories. Les films inscrits sur notre plateforme seront pris en considération pour la prochaine édition 2021 ».

L’équipe des JCC a annoncé sa décision « de maintenir cette édition exceptionnelle et fixe son déroulement pour la date du 7 au 12 novembre 2020 selon l’évolution de la situation sanitaire mondiale ».

Cette édition sera exclusivement réservée à une sélection de films africains et arabes, primés et non primés, qui ont marqué l’histoire de cette manifestation de 1966 à 2019.

Le comité directeur des JCC 2020 présidées par Ridha Behi, évoque « une édition exceptionnelle pour une année exceptionnelle » en cette période de crise sanitaire et de confinement général en Tunisie comme dans la plupart des pays du monde.

Toutes les nouveautés concernant cette édition seront dévoilées ultérieurement en concertations avec le Centre national du cinéma et de l’image ainsi que le ministère des affaires Culturelles, selon la même source.

L’objectif principal des JCC est la mise en valeur et la promotion des cinématographies africaines et arabes », selon l’article 1 du règlement général du festival.

Les Journées sont placées sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles avec un comité directeur désigné par le ministre de tutelle. Quatre comités forment ce festival, à savoir un comité directeur, un comité exécutif, un comité consultatif et un comité de soutien qui implique plusieurs autres ministères et institutions partenaires.

Les JCC sont une manifestation cinématographique annuelle d’envergure régionale. Depuis sa création en 1966, le festival oeuvre à offrir une visibilité pour les films africains et arabes, avec une ouverture récente sur les cinémas du monde.