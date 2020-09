Les journées parlementaires de Qalb Tounes ce weekend

Les journées parlementaires du bloc parlementaire du parti « Qalb Tounes » ont lieu les 12 et 13 septembre en cours. Ces journées seront consacrées à la restructuration du bloc et à l’examen de son programme pour la prochaine législature, a indiqué, jeudi, Oussama Khelifi, président du bloc.

« Le nouveau président du bloc, ses adjoints, les membres du bureau, les commissions permanentes et spéciales seront élus lors de ces journées parlementaires », a-t-il déclaré à l’agence Tap.

Khelifi a également indiqué que les travaux des journées seront consacrées à l’évaluation du rendement du groupe durant la session parlementaire écoulée afin de concocter un programme efficient pour la prochaine étape.

« Instaurer la Cour constitutionnelle et présenter des initiatives législatives à caractère social telle que la mise en place d’un pacte nationale contre la pauvreté, sont les principales propriétés du bloc », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que le bloc a l’intention de présenter d’autres initiatives législatives à caractère économique permettant de relancer l’économie nationale et achever l’instauration des instances constitutionnelles.