Les juges administratifs appellent Saied à préserver les acquis constitutionnels relatifs à la Justice

L’Union des Magistrats Administratifs (UMA) a appelé le président de la République à « ne pas toucher » aux acquis constitutionnels énoncés dans le chapitre du pouvoir judiciaire.

L’union estime que malgré certaines lacunes, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) reste un acquis constitutionnel qui ne doit pas être mis en cause sous n’importe quel prétexte.

Dans une déclaration publiée lundi, l’UMA souligne que la révision de la loi relative au CSM doit se faire de manière participative, appelant à l’urgence d’entreprendre la réforme du secteur judiciaire. Une réforme qui doit se faire dans le respect de la constitution, loin des tiraillements politiques, lit-on de même source.

L’Union regrette, dans ce sens, l’absence d’une vision globale et claire sur la réforme de la Justice que le pouvoir politique la définit comme un assainissement.

Investir dans la Justice est le seul moyen d’édifier une réelle démocratie, soutient l’UMA dans sa déclaration.

Sur un autre plan, l’Union a dénoncé les campagnes de diffamation et de dénigrement ciblant certains magistrats et exprimé le refus des intimidations et des pressions exercées sur ce corps de métier.