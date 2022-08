Les Kilani comptent bien sortir Adwya de la Bourse

On l’écrivait depuis le 5 août 2022, Rafik et Lassad Kilani et leur groupe « Kilani Holding Pharmaceuticals » sont depuis quelques semaines sur deux front. D’un côté l’OPA pour compléter la reprise des presque 49 % d’Adwya, et de l’autre ne pas rater l’appel d’offre du groupe Al Karama pour la cession des quelque 51 % autres de la même Adwya. La question est donc, pour les boursicoteurs tunisiens, de savoir si la société Adwya restera ou non sur la cote de la BVMT. La réponse a été donnée le week-end dernier par le groupe Kilani, sur un communiqué du CMF. Selon le groupe donc, « au cas où l’offre dépasse la part de 95% du capital de la société Adwya, la société Kilani Holding Pharmaceuticals envisage de lancer une Offre Publique de Retrait en vue du retrait de la société Adwya de la cote de la bourse ».

