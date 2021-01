35,5 % d’Adwya proposés à la vente

Al Karama Holding envisage de céder des participations publiques directes représentant 35,529% du capital de la société Les Laboratoires « Adwya » S.A.

En prévision de cette cession, le groupe a lancé, mercredi, un appel d’offres pour le choix d’un cabinet conseil pour une mission d’appui à la cession desdites participations publiques directes.

» Les cabinets intéressés sont invités à retirer le cahier des charges contre le paiement d’un montant de 100 DT non restituable à partir du jeudi 28 janvier, jusqu’au mercredi 24 février 2021 « , a noté Al Karama Holding, dans un communiqué rendu public sur son site web.

Pour rappel, Adwya est une société de production et d’exploitation de produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire. Elle a été créée par la famille El Materi en juin 1983 pour un capital initial de 100 mille dinars.

- Publicité-