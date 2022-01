Les ventes de génériques augmentent chez Adwya, et sa dette aussi

Le chiffre d’affaires du fabriquant local de médicament Adwya au 4eme trimestre est de 35,2 M Dinars soit une croissance de 5% par rapport à 2020, grâce aux ventes des produits Génériques, Hospitalier et Export qui ont augmenté respectivement de 24%, 110% et 10%. Au 31/12/2021, le chiffre d’affaires a connu une décroissance par rapport à celui de 2020 de l’ordre de ‐2,6%. Ceci provient essentiellement de la baisse du chiffre d’affaires des produits sous licence et Hospitalier de l’ordre de ‐8% et ‐37,3%, et des ventes des produits Génériques et export qui enregistrent une croissance respective de 7,8% et 1,7%, par rapport à 2020.

- Publicité-

La structure de l’endettement à fin décembre 2021 s’élève à 44 M Dinars, soit une hausse nette de 6,4 M Dinars par rapport à septembre 2021, essentiellement dus à +6,9M Dinars de crédit de gestion et +0,3M Dinars de leasing mais aussi un remboursement de Crédit MLT de(0,8) M Dinars.