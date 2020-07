ADWYA stabilise son CA à 44, 4 MD, au 30 juin 2020

La Société ADWYA est arrivée à stabiliser son chiffre d’affaires au 30 juin 2020 par rapport au premier semestre de 2019, à 44, 4 millions de dinars, malgré une baisse de ses revenus de 24% au deuxième trimestre de 2020, par rapport à la même période de 2019, et ce grâce aux ventes sur le marché local qui ont légèrement augmenté de 213 mille dinars, selon ses indicateurs d’activité trimestriels publiés sur le site du CMF. Ce résultat est l’effet conjugué de la baisse du chiffre d’affaires des produits sous licence de l’ordre de 13%, essentiellement au cours du 2ème Trimestre (effet Covid-19) et de la baisse du chiffre d’affaires de l’Export et du Façonnage respectivement de 29% et 22% due essentiellement au retard d’ouverture d’une lettre de crédit à l’export et du report de commandes en façonnage à la suite de la pandémie du Covid-19 et à la croissance respective des ventes des produits Génériques et Hospitaliers de 16% et 54%, par rapport à 2019.

Les investissements de la société ont atteint, à fin juin 2020, 1396 mille dinars, destinés essentiellement au renouvellement du matériel et outillages industriels.

La structure de l’endettement à fin Juin 2020 s’élève à 29,7 MD, soit 10 MD additionnels par rapport à mars 2020, essentiellement due à la contraction d’un crédit d’investissement de 7 MD et un besoin supplémentaire de crédit de gestion pour l’équivalent de 3 MD.

L’effectif total de la société à fin juin 2020 est de 526 employés.