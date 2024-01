Les laboratoires burundais accèdent à la reconnaissance internationale

Le Laboratoire d’analyse des sols et des produits alimentaires (LASPA) de l’Institut des sciences agricoles du Burundi (ISABU) et le Laboratoire de chimie du Bureau burundais des normes et du contrôle de la qualité (BBN) ont été accrédités sur les premiers paramètres clés conformément aux normes internationales, ce qui constitue une avancée historique pour le système d’infrastructure de la qualité du Burundi.

L’accréditation donne de la crédibilité et génère la confiance dans les résultats du laboratoire au niveau mondial.

« Nous sommes fiers d’être reconnus par des organismes internationaux. Le BBN a été créé en 1992 et après 32 ans, il est maintenant accrédité pour les premiers paramètres grâce aux interventions du projet MARKUP Burundi », a déclaré le directeur de l’assurance qualité du BBN.

Depuis 2018, les institutions de l’Infrastructure Qualité dont le BBN, l’ISABU, le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA) et la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) bénéficient de l’appui du projet MARKUP Burundi financé par l’Union européenne EU-EAC.

Le cadre juridique de l’infrastructure de qualité a été revu et amélioré, et un soutien technique et matériel a également été fourni.

Le responsable de la LASPA a déclaré : « Le fait que le laboratoire de l’ISABU soit reconnu par des organismes internationaux comme étant accrédité pour les premiers paramètres est une étape importante dans le processus d’accréditation pour d’autres paramètres. Nous sommes reconnaissants pour l’ensemble des interventions mises en place pour parvenir à ce résultat. Nous sommes encouragés à construire sur cette base.

