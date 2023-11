Les Libériens saluent la victoire de Joseph Boakai

Les Libériens se réjouissent de la défaite du président sortant et légende du football George Weah face au leader de l’opposition Joseph Boakai, à l’issue d’un second tour serré de la présidentielle.

Les derniers résultats, affichaient Boakai en tête avec près de 51 % des voix au Libéria; il s’agit de la deuxième passation de pouvoir pacifique d’un gouvernement démocratiquement élu à un autre en l’espace de deux décennies.

Les observateurs de l’Union européenne (UE), de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ainsi que les États Unis ont salué la victoire de Joseph Boakai et « l’acceptation pacifique des résultats » du président sortant George Weah.

Des dizaines de partisans de . Boakai ont célébré les résultats en dansant devant l’un des bureaux de son parti dans le quartier de Fiama à Monrovia, a

