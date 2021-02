Les magistrats empochent une prime mensuelle de 1325 dinars

La présidence du Gouvernement a ordonné la « réactivation d’une prime qui existe déjà » au profit des magistrats d’un montant de 1325 dinars et 200 millimes par mois, rapporte, lundi, Mosaïque fm.

Cette prime a été déboursée au titre des mois de janvier et février 2021.

Il est à rappeler que les magistrats ont observé une grève ouverte de plus de deux mois qui s’est soldée par la conclusion de deux accords, le premier avec l’Association des magistrats tunisiens, et le second avec le Syndicat des magistrats tunisiens dont le contenu n’a pas été révélé s’agissant de la question des augmentations salariales.