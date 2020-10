Les marchés n’ont plus peur d’une large victoire démocrate

Longtemps inquiets par la perspective d’une large victoire démocrate à l’élection présidentielle américaine du 3 novembre, les marchés financiers le sont moins désormais en raison notamment de la plus forte probabilité d’un soutien budgétaire important et rapide en cas de net succès de Joe Biden, dit-on chez Invesco, l’entreprise de gestion d’actifs.

« La mentalité des marchés est en train de changer », a déclaré mercredi Kristina Hooper, responsable globale de la stratégie de marché pour la société de gestion, lors d’une conférence en ligne.

« La raison pour laquelle nous avons vu la confiance dans les actions se renforcer récemment est l’augmentation dans les sondages de la possibilité d’une large victoire démocrate qui conduirait à un programme de soutien budgétaire plus important début 2021 », a-t-elle ajouté.

L’importance du vote par correspondance dans le contexte de la pandémie de coronavirus signifie que le résultat du scrutin risque de ne pas être connu dans l’immédiat, a dit Kristina Hooper.

« La question de savoir si les Américains accepteront le verdict des urnes se pose », a-t-elle poursuivi en soulignant les risques de fraude évoqués par Donald Trump et redoutés par nombre des partisans du président sortant.

« Nous ne savons pas comment les marchés y réagiront », a-t-elle dit. « Il pourrait y avoir des tensions, ce qui entraînerait de la volatilité, mais cela n’aurait probablement pas d’impact majeur sur les marchés actions. »

