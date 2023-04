Les médecins chinois en Tunisie : Des instantanés aux allures d’éternités

En fait de performance des médecins chinois en Tunisie, il ne serait pas excessif de parler d’épopée, de l’avis unanimes de ceux, nombreux, qui ont eu l’heur de bénéficier de leurs prestations, surtout dans les coins les plus reculés du pays, plus particulièrement le Nord-ouest

Bien que 50 ans se soient écoulés, l’un de ces praticiens, Xiao Chengjing, se souvient encore parfaitement du jour où il s’est rendu en Tunisie lors de son premier voyage à l’étranger.

« Tout était nouveau pour moi », se souvient Xiao, 84 ans, cité dans un reportage de l’agence Xinhua, en évoquant l’excitation de voler à bord d’un avion Boeing tout en enfilant des écouteurs et en écoutant de la musique en 1973.

Cet hématologue chinois chevronné, originaire de la province de Jiangxi, dans le sud-est de la Chine, faisait partie de la première équipe médicale que la Chine a envoyée en Tunisie dans un geste de bonne volonté pour apporter une assistance médicale à ce pays d’Afrique du Nord. Xiao a qualifié ses collègues et lui-même de « diplomates en blanc », car ils ont contribué à approfondir la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Huang Jian, anesthésiste chinois et membre du 27e groupe de médecins chinois envoyés en Tunisie en décembre dernier, a trouvé de nombreux noms familiers en parcourant la liste des équipes précédentes, y compris ses collègues, des doyens d’hôpitaux à la retraite et même son voisin, Xiao Chengjing.

Au cours des cinquante dernières années, la province chinoise de Jiangxi a envoyé en Tunisie un total de 1 153 membres du personnel médical en 27 lots, fournissant un total de 6,1 millions de services ambulatoires aux Tunisiens.

Les médecins chinois travaillent non seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales et reculées, soulageant ainsi les douleurs de dizaines de milliers de Tunisiens. Actuellement, 38 membres du personnel médical chinois travaillent dans quatre villes tunisiennes, dont la capitale Tunis, Sidi Bouzid, Gafsa et Jendouba.

Pour Peng Xihua, anesthésiste travaillant avec l’équipe de Sidi Bouzid, rejoindre l’équipe médicale chinoise en Tunisie était un rêve devenu réalité.

« Depuis mon premier jour ici, on m’a raconté comment les équipes médicales de Jiangxi avaient représenté notre patrie et apporté leur aide à la lointaine Tunisie. Ces histoires ont semé une graine dans mon cœur », a déclaré Peng à Xinhua.

Avant son départ pour la Tunisie, Peng était parfaitement préparée au travail difficile qui l’attendait. Néanmoins, elle a été déconcertée par la pénurie de ressources médicales et la lourde charge de travail à son arrivée. Seule anesthésiste de l’hôpital régional de Sidi Bouzid, elle a reçu 37 demandes d’intervention chirurgicale en une seule matinée.

Le culte du dévouement et du professionnalisme

Grâce au dévouement et au professionnalisme de Peng, les médecins et infirmières tunisiens de l’hôpital apprécient de travailler avec elle. Ils lui apportent souvent du couscous, un plat traditionnel tunisien, en signe de gratitude.

Dans la ville de Jendouba, au Nord-ouest de la Tunisie, chef-lieu du gouvernorat de Jendouba, Hadda Daboussi, veuve de l’ancien gouverneur, a conservé la tradition d’inviter chez elle toutes les équipes médicales chinoises au cours des 40 dernières années.

« Tout le monde à Jendouba sait que Madame Hadda est une bonne amie du peuple chinois », a-t-elle déclaré ajoutant qu’elle était émue par la poursuite diligente des médecins chinois à assumer leurs responsabilités en aidant le peuple tunisien, même pendant les troubles du printemps arabe de 2011.

En décembre dernier, lors d’une cérémonie d’adieu organisée pour la 26e équipe médicale chinoise sortante, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a félicité les médecins chinois pour leur grande contribution à la prise en charge de la santé des Tunisiens.

Mrabet a noté que les performances exceptionnelles du personnel médical chinois incarnent l’essence de l’amitié et de la coopération médicale entre la Chine et la Tunisie.

Pour de nombreux Tunisiens, leur amitié avec des médecins chinois au fil des ans les a également amenés à mieux connaître la culture et le peuple chinois.

Inspirée par ses amis chinois des équipes médicales, Mme Daboussi s’est déjà rendue deux fois en Chine, où elle a également visité intentionnellement la province de Jiangxi, la ville natale des équipes médicales chinoises envoyées en Tunisie.

Mgadmi Salwen, un anesthésiste tunisien de l’hôpital régional de Gafsa, bombarde toujours Huang Jian de questions intéressantes sur la Chine et lui a même demandé une fois de lui donner un nom chinois.

En se basant sur la translittération de Salwen, Huang lui a proposé le nom chinois de « Shi Lewen ».

« Lewen signifie joie et raffinement. Shi est un nom de famille chinois courant qui signifie « rocher », symbolisant notre souhait que les liens entre la Chine et la Tunisie soient aussi solides qu’un rocher », a expliqué Huang.