Les médecins, pharmaciens et dentistes reprennent leurs activités

Le Syndicat des médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé la reprise, ce mercredi, de toutes les activités universitaires suspendues depuis le 3 février 2021.

Dans un communiqué publié, mardi soir, le syndicat a souligné que cette décision intervient après la publication des décrets d’application relatifs à la convention du 6 octobre 2020, qui prévoit notamment la création d’une prime d’enseignement au profit des différents corps hospitalo-universitaires relevant du ministère de la Santé.

Il s’agit, également, de la création d’une prime de la rentrée universitaire et de l’augmentation de la prime d’encadrement et de recherche octroyée aux professeurs conférenciers agrégés et aux assistants, outre le parachèvement du décret relatif à l’élaboration du statut des dentistes et des pharmaciens hospitalo-universitaires.

Les étudiants des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie à travers tous le pays redoutaient le spectre d’une année blanche avec la poursuite du mouvement de protestation des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires.