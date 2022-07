Les membres de la campagne anti-référendum saisiront la Justice pour utilisation de l’argent public à des fins de propagande

Le secrétaire général du Parti du courant démocratique, Ghazi Chaouachi, a déclaré lors d’une conférence de presse des partis associés à la campagne nationale anti-référendum tenue, mardi, à Tunis, qu’il envisage porter plainte contre les membres du gouvernement, à leur tête, la cheffe du gouvernement et contre les membres de l’instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) pour « commission d’infractions au sens des articles 96, 72 et 73 du code pénal. »Dans une déclaration à l’agence TAP, Chaouachi a souligné que « le gouvernement et les membres de la commission électorale ne sont plus neutres et sont devenus de simples collaborateurs au service du projet personnel du président de la République en utilisant l’argent public pour faire de la propagande au projet de la nouvelle constitution. »

»Ces agissements sont contraires à la loi et passibles de sanctions pénales », a-t-il fait savoir, réaffirmant la volonté du groupe des cinq partis associés à la campagne anti-référendum de les poursuivre en justice. »A ce titre, il a formé le souhait de voir le parquet et la justice assumer leurs responsabilités, « d’autant plus que les membres du gouvernement ne jouissent pas de l’immunité, et qu’ils sont censés être traduits et auditionnés directement devant la justice, en tant que complices et auteurs principaux des infractions de corruption. »S »agissant des membres de l’ISIE qui bénéficient de l’immunité, Chaouchi a précisé que cette instance électorale n’aura plus de sens le jour où Kaïs saïed ne sera plus au pouvoir, dénonçant l’exploitation des locaux et bâtiments officiels à des fins électorales et de propagande, citant en exemple le siège du consulat de Milan (Italie).