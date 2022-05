« Les mesures prises par le gouvernement tunisien vont dans le bon sens, mais restent insuffisantes »

A l’occasion des assemblées de printemps, le FMI a publié son rapport sur les prévisions économiques mondiales, « World Economic Outlook April 2022 », qui prévoit un taux de croissance de +2,2% pour la Tunisie en 2022, ainsi qu’une inflation annuelle de 8,4% et un déficit de la balance courante atteignant 10,1% du PIB.

Par ailleurs, la Cheffe du service économique régional de l’Ambassade de France à Tunis, Fanny Labarthe, qui commentait l’évolution de la situation économique en Tunisie, a écrit que « après deux ans de réunions virtuelles, le retour de nombreuses délégations aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington a été l’occasion de nombreuses rencontres formelles et informelles. La délégation tunisienne, conduite par le Gouverneur de la Banque centrale et le Ministre de l’Economie, a pu rencontrer les responsables des deux organisations internationales mais aussi la délégation française. Ce fut l’occasion de saluer une nouvelle fois la qualité du travail accompli par le gouvernement pour élaborer le programme de réformes mais aussi de rappeler que la communication en vue de l’appropriation de ces réformes par toutes les parties prenantes restait un enjeu. Les premières mesures prises, telles que la suppression d’autorisations préalables à exercer une activité économique et l’ajustement progressif des prix des carburants, vont dans le bon sens mais nécessitent d’être complétées afin que les négociations officielles puissent démarrer.