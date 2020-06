Les militants du Parti destourien libre (PDL) ont observé, mercredi, un ouvement de protestation devant le bâtiment annexe du parlement pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’abus des prérogatives par le président de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP).

Ce mouvement s’est tenue parallèlement à la plénière organisée à la demande du groupe parlementaire du PDL pour auditionner le président de l’Assemblée Rached Ghannouchi et le démettre de ses fonctions.

Les manifestants qui se sont rassemblées par dizaines devant le siège du parlement ont scandé des slogans contre Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, estimant qu’il n’est as apte pour la présidence du parlement. Pour eux, celui qui fait allégeance à à une partie étrangère, n’est pas digne de présider le parlement.

» Retirer la confiance au président de l’ARP, un devoir national « , ont-ils également clamé.

L’un d’entre eux a déclaré à l’agence TAP que les contacts de Ghannouchi avec l’étranger ont permis de dévoiler ses liens avec l’organisation interdite des frères musulmans ainsi que ses relations opposées aux constantes de l’Etat tunisien. Ce faisant, il n’est pas habilité à diriger un institution souveraine majeure qu’est le parlement.

Les manifestants qui étaient encerclés par les forces de sécurité ont appelé dans leurs slogans à la préservation des acquis de la Tunisie et dénoncé le terrorisme.

Ils ont déclaré qu’un chauffeur de camion faisant le signe de » Rabaa » avait tenté de foncer sur les manifestants avant que les forces de sécurité n’interviennent pour l’arrêter et le conduire vers le poste de police.

Pour rappel, le PDL avait observé, depuis le 10 mai dernier un sit-in pour faire pression sur le bureau du parlement afin soumettre en plénière, la motion présentée par le groupe parlementaire du parti et qui appelle à retirer la confiance au président du parlement en raison de ses contacts non annoncés avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le bureau du parlement qui s’est réuni le 19 mi dernier avait approuvé 6 demandes contenues dans la motion et rejeter une seule, celle relative à l’audition de Rached Ghannouchi. Ce dernier s’est engagé, en contrepartie, à fournir, à l’avenir, un rapport sur ses activités.