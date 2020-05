Les moyens de réussir l’année universitaire au centre d’une réunion entre Choura et l’UGTT

Une réunion de travail a été tenue, mercredi 6 mai 2020, entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura, et une délégation de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), conduite par le secrétaire général adjoint de l’Union, Moneem Amira.

La réunion a été consacrée aux principales mesures prises pour faire réussir l’année universitaire 2019 – 2020.

D’après le communiqué du ministère, les deux parties ont souligné la nécessité de garantir la sécurité du corps universitaire et de fournir tous les mécanismes de réussite, ainsi que les moyens de protection et de coordination. Une commission mixte a été créée pour assurer le suivi nécessaire.

