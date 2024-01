Les parlementaires démocrates demandent à l’administration Biden d’expliquer pourquoi elle a contourné le Congrès pour la vente d’armes à Israël 

Des dizaines de parlementaires démocrates font pression sur l’administration Biden pour qu’elle explique pourquoi elle a contourné l’examen traditionnel du Congrès pour deux ventes d’armes à Israël en décembre.

19 sénateurs démocrates, menés par la sénatrice Elizabeth Warren, ont dénoncé cette décision « très inhabituelle » dans une lettre adressée au secrétaire d’État américain Antony Blinken, tout en demandant des détails sur la nécessité de cette dérogation et sur les mesures prises pour atténuer les dommages subis par les civils.

« Il est essentiel que le Congrès puisse contrôler ces transferts d’armes et déterminer s’ils sont conformes aux principes humanitaires et au droit américain, et s’ils favorisent ou nuisent à la sécurité nationale des États-Unis », ont écrit les législateurs dans cette lettre, dont Politico s’est fait l’écho.

Ils ont également demandé si les États-Unis avaient vérifié qu’Israël n’enfreignait pas la loi Leahy, qui interdit les ventes d’armes américaines aux armées qui violent les droits de l’homme.

15 démocrates de la Chambre des représentants se sont également joints aux sénateurs pour rédiger la lettre.