Les préparatifs pour la saison d’hiver dans les gouvernorats exposés aux fortes intempéries au cœur d’un CMR

Le Chef du gouvernement Hichem Mechichi a présidé, mercredi, un Conseil ministériel restreint (CMR), consacré aux préparatifs pour la saison d’Hiver, en particulier dans les régions les plus exposées aux fortes intempéries: Béjà, Jendouba, Siliana, le Kef et Kasserine.

Les structures régionales sont appelées à mettre en place des plans de prévention et à anticiper les interventions nécessaires afin de prévenir les perturbations climatiques qui pourraient survenir dans ces régions et de limiter leur impact, a souligné le chef du gouvernement.

Il estime, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, « qu’il n’est plus acceptable d’être pris par surprise par les fortes précipitations et subir les dégâts en termes d’infrastructures ».

Mechichi a invité, ainsi, les comités régionaux de lutte contre les catastrophes à se préparer d’avance, à rester en session permanente durant les périodes de perturbations météorologiques et à coordonner les efforts et les interventions d’urgence visant à assurer l’approvisionnement des citoyens en produits de base, la distribution des moyens de chauffage et l’accompagnement des personnes touchées.

Il a été décidé, au terme de la réunion du CMR, d’organiser des rencontres de suivi des préparatifs nécessaires pour faire face à la vague de froid dans chaque gouvernorat.

Il est également question de mettre à la disposition de l’Union tunisienne de solidarité sociale, plus d’entrepôts dans lesdits gouvernorats, pour collecter et distribuer les aides.

Il a été, par ailleurs, décidé de doubler le nombre d’appareils de chauffage alloués à ces gouvernorats de 1000 à 2000 appareils et d’autoriser la remise de logements sociaux prêts aux bénéficiaires dans le gouvernorat de Jendouba.

Il a été convenu, en outre, de poursuivre le programme de démolition des habitations rudimentaires et leur remplacements de logements décents.

Le ministère de l’Equipement a été appelé à placer les gouvernorats concernés parmi ses priorités, en matière d’amélioration des routes et des infrastructures.