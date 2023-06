Les prêts à court terme contractés par l’Etat s’envolent de 112,5%

Il est de plus en plus reproché à l’Etat Tunisie de solliciter plus que de raison les banques aux fins de prêts à court terme sous orme de Bons de trésor assimilés (BTA) et de Bons de trésor émis à court terme ( BTCT). Les données publiées mardi 27 juin 2023 sur le site de la Banque centrale de Tunisie, ont mis en évidence l’augmentation continue de la valeur de ces emprunts à 24046,5 millions de dinars contre 19926,7 millions de dinars en 2022. Une hausse due, à titre principal, à celle de la valeur des prêts bancaires sous forme de bons de Trésor à court terme, dont le montant a grimpé de 112,5% pour atteindre 8039,6 millions de dinars.

Le recours de l’Etat à ce type d’emprunts à court terme s’explique notamment par son cruel besoin de liquidités pour réduire l’aggravation du déficit budgétaire, à une enseigne telle que, lundi 26 juin 2023, le compte courant du Trésor n’a pas dépassé 271 millions de dinars, par rapport à une hausse sans précédent de la trésorerie circulant en dehors du système bancaire à 20107 millions de dinars.

Dans le même contexte, les données de la Banque centrale révèlent que le volume de son refinancement des banques se situe actuellement à 15306,5 millions de dinars contre 9937,6 millions de dinars au 26 juin 2022, outre la stabilité du taux d’intérêt sur le marché monétaire à moins de 8%.

D’autre part, le Trésor tunisien a réussi le 14 juin 2023, à mobiliser un milliard de dinars selon une demande de souscription à des correctifs du Trésor à court terme à payer dans les six mois à un taux d’intérêt égal à 8,69%, selon les données de « Tunisie Clearing » en sa qualité de dépositaire central de titres.

Les mêmes données ont mis en évidence la mobilisation de 130 millions de dinars par l’Etat le 20 juin 2023, sous forme de correctifs de trésorerie à court terme (26 semaines), étant noté que 163,5 millions de dinars ont été mobilisés, le 15 juin, au lendemain de l’émission des patchs du Trésor à payer sur 13 semaines à un taux d’intérêt d’environ 8,4%.

En outre, 10 millions de dinars ont été remplis sous forme de billets de trésorerie à un taux d’intérêt égal à 9,977%, qui est dû en mars 2031. En effet, le recours à ces opérations s’inscrivait dans le cadre de la recherche de fonds pour rembourser de précédents emprunts internes sous forme de billets de trésorerie à court terme (13 et 26 semaines), arrivant à échéance et s’élevant à deux milliards de dinars, selon le « Tunisie clearing », citant la Direction générale de la gestion de la dette publique et de la coopération financière due au ministère des Finances.

Des emprunts en devises …aussi

Il est à noter que le gouvernement avait signé le 16 mai 2023, avec 12 banques commerciales locales un accord pour mobiliser un prêt syndiqué en devises d’un montant supérieur à 400 millions de dinars, sans divulguer les conditions de son obtention, notamment en termes de durée de remboursement et de taux d’intérêt, étant noté que ce prêt est le septième du nom, l’Etat ayant obtenu le premier prêt depuis environ cinq ans.

Ce prêt est considéré comme l’une des opérations qui pourraient nuire à la liquidité des banques en devises, en plus du problème de l’endettement excessif de l’État auprès des banques tunisiennes. D’autre part, les banques refusent depuis un certain temps de rééchelonner la dette à long terme de l’État, ou les correctifs du Trésor, dont les autorités demandent constamment qu’ils soient rééchelonnés et reportés à des dates lointaines jusqu’en 2033.

Il convient enfin de mentionner que, depuis le début de l’année 2022, les autorités financières n’ont payé aucune des dettes internes des banques et des institutions financières tunisiennes, en particulier des courtiers en valeurs mobilières jusqu’à présent, car toutes les cotisations ont été programmées et d’autres dates de paiement ont été retardées.