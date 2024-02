Les prix des viandes blanches vont baisser pendant Ramadan

Le président de la Chambre nationale des négociants en viande de volaille, Brahim Nefzaoui, a déclaré ce mercredi 14 février 2024, que le secteur connaît une stabilité totale sans aucun problème depuis environ un an et demi, soulignant que les prix sont abordables pour le poulet, qui varie entre 7 et 8 dinars le kg, et entre 14 500 millimes et 15 500 millimes pour l’escalope de dinde.

Nefzaoui a déclaré sur Express Fm, que la production au cours de ce mois est d’environ 12 mille tonnes de poulet, suffisantes selon ses dires, 6390 tonnes pour l’escalope de dinde, et environ 160 millions d’œufs au cours de ce mois et du mois prochain.

Ont été également programmés 25 millions d’œufs et des stocks supplémentaires au cours du mois prochain, la consommation pendant le mois de Ramadan étant estimée à 70 millions d’œufs, un nombre qui devrait augmenter cette année, compte tenu du coût élevé de la viande blanche et du poisson.

La consommation nationale de viandes blanches pendant le mois de Ramadan est estimée à environ 11 000 tonnes. Les prix baisseront pendant le mois de Ramadan, et il n’y a pas lieu d’avoir crainte car tous les produits seront fournis en quantités suffisantes., a-t-il assuré

Il a insisté sur la nécessité d’acquérir les produits dans des points de vente réglementés, où ils sont contrôlés sanitairement et où les prix sont abordables pour les Tunisiens, tout en évitant les abattages aléatoires.

D’autre part, il a souligné que la Chambre nationale tiendra une réunion le 21 février à Sfax pour discuter de la possibilité de réduire la marge bénéficiaire à l’occasion du mois de Ramadan, où l’initiative sera présentée au Bureau exécutif pour approbation.

La réduction sera de l’ordre de 15% pour les poulets et de 10 % pour l’escalope, et il y aura une discussion sur les spécifications ainsi qu’une discussion sur les solutions à certains problèmes.