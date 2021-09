Les prix en août 2021 : L’effet Saïed ?

AM*

Le chef de l’Etat tunisien avait fait de la baisse des prix et de la lutte contre la spéculation un cheval de bataille, en août dernier. Avec deux visites au ministère du Commerce, et des visites musclées dans certaines chambres froides et dans le secteur du rond à béton, Kais Saïed espérait impulser l’inflation vers la baisse. Y a-t-il réussi ?

En août 2021 pourtant, l’indice des prix à la consommation se stabilise après une hausse 0,9% en juillet 2021. L’INS (Institut national de la statistique) qui l’affirme, indique que « cette relative stagnation est justifiée par la hausse, d’une part, des prix de l’alimentation de 0,5%, des produits et services d’enseignement de 1,1% et, d’autre part, par le repli des prix des produits d’habillement (-4,4%) en raison des soldes d’été ».

Selon la même source, les prix des produits alimentaires sur un mois, ont augmenté de 0,5% pour le deuxième mois consécutif. Ceci est dû à la hausse des prix des légumes frais de 3,5%, de l’huile d’olive de 1,5%, des fruits frais de 1,0%. En revanche, les prix des viandes ovines demeurent en baisse (-0,5%), ainsi que les prix des eaux minérales et jus (-0,4) et les prix des dérivés de lait (-0,3) comme indiqué sur le tableau ci-dessous.

En août aussi, les prix des produits d’habillement se replient de 4,4% (+0,1% le mois précédent) en raison du début de la saison des soldes d’été. Ainsi, les prix des articles d’habillement baissent de 4,5%, ceux des chaussures de 5,0%, ceux des accessoires d’habillement de 1,6% et les tissus de 1,4%.

– L’alimentation flambe toujours

En août 2021, les prix de l’alimentation augmentent de 7,4% sur un an. Ce taux est expliqué par l’explosion des prix des volailles de 21,0%, des légumes frais de 21,3%, des huiles alimentaires de 17,5% (huile d’olive 19,2%), des œufs de 16,0% et des poissons frais de 11,5%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 5,7% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 8,6%, des matériaux de construction de 13,0%, des produits d’habillement de 7,5% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,0%. Pour les services, les prix augmentent de 4,3% sur un an en raison de la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 6,9%, des services de santé de 5,9% et des loyers de 4,6%.

– Le taux d’inflation se replie légèrement à 6,2%

​​​​​​​En août 2021, le taux d’inflation se replie donc à 6,2%, après la forte hausse du mois dernier (de 5,7% en juin à 6,4% en juillet 2021). Ce ne sont pas les prix qui ont pour cela baissé, mais c’est juste un léger recul qui est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre juillet et août de cette année comparé à la même période de l’année dernière.

En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (7,4% contre 8,0% en juillet) et des prix des boissons alcoolisés et tabac (19,1% contre 26,1% en juillet). Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) recule à 5,9% après 6,1% au mois de juillet. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6,0% (contre 6,1% en juillet). Les prix encadrés augmentent, quant à eux, de 6,6% (contre 7,7% en juillet). Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,0% contre 4,7% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

*Communiqué INS