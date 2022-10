Les producteurs de dattes, toujours la proie des spéculateurs

La récolte des dattes s’effectue de septembre à décembre pour les dattes communes, d’octobre à décembre pour la Deglet du Jérid (gouvernorat de Tozeur), et de novembre à mi-décembre pour la Deglet du Nefzaoua (gouvernorat de Kébili).

Passant en revue, à cette occasion, certains des nombreux problèmes que rencontre la production nationale de dattes, un article paru dans le journal La Presse du 19 octobre souligne notamment : « Actuellement sur le marché, il faudrait éviter de se faire piéger par des vendeurs sans scrupules qui offrent à la vue des caisses dont la première couche, qui provient, de la récolte de cette année cache des dattes de la saison passée.

« Les producteurs, selon les dernières informations, ne cachent pas leur désarroi. Ceux qui sont habitués à acheter sur pied ne se sont pas manifestés. Au marché de gros, cela ne va pas si fort et les prix sont au plus bas. Et pour cause, les habituels rentiers attendent leur heure surtout que leurs dépôts regorgent de produits datant de la précédente campagne. Le pouvoir d’achat en berne n’a pas permis un écoulement habituel. Ces complications, encore une fois, sont dues au traitement au jour le jour de ces grands dossiers qui reviennent de manière cyclique pour empoisonner surtout la vie des petits producteurs.

« Ils sont près de 50.000 petits agriculteurs, gérant chacun une exploitation de 1 ou 2 hectares avec en moyenne une centaine de palmiers. Depuis des années, ils sont acculés à vendre à perte, parce qu’ils ne peuvent faire autrement.

« Ces agriculteurs seront, dans quelque temps, la proie des spéculateurs. Leurs produits seront happés par les dépôts de ceux qui contrôlent le marché en imposant, le moment voulu, leurs conditions.

« Ce manège dure depuis des années. Rien n’est fait pour le contrecarrer.