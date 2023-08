Le reliquat de dattes déglas des récoltes précédentes à 18 dinars le kg à Tunis

Décidément ! Les Tunisiens ont perdu le sens de la mesure.

Des restes de dattes déglas de récoltes précédentes, de qualité médiocre, sont vendus en ce moment (mardi 22 août) à 18 dinars le kg dans une Grande Surface très fréquentée de la Capitale Tunis.

Des clients dudit espace commercial ont indiqué à African Manager qu’il y a quelques mois, ces dattes déglas étaient proposées à moins 10 dinars le kg, puis les prix ont été régulièrement augmentés et portés à 18 dinars..

Pour eux, il s’agit d’une véritable aberration comme on en voit à chaque pas, en Tunisie, ont-ils observé, car rien ne s’est produit, durant ces derniers mois, à quelque niveau que ce soit, pour justifier pareilles augmentations régulières du prix des dattes mentionnées, au moment où la nouvelle récolte est attendue dans deux mois.

Au contraire, ont-t-il noté, en matière de commerce, les stocks invendus font généralement l’objet de liquidation à des prix bas.

Une autre anomalie de gros calibre concerne l’huile d’olive conditionnée en bouteilles dont le litre est vendu pratiquement dans les divers magasins du pays à 24 dinars le litre. Cependant, il existe des bouteilles d’un demi- litre qui sont vendues à 15 dinars, soit 30 dinars le litre, de cette manière.

Or, jusqu’à preuve du contraire, la Tunisie est un des plus gros producteurs de dattes déglas et d’huile d’olive dans le monde.

Aussi, beaucoup de citoyens ont accueilli avec satisfaction la décision relative au plafonnement de la marge bénéficiaire unifiée sur la vente des fruits, annoncée lundi 21 août par le ministère du Commerce et du développement des exportations, avec la mention que cette marge bénéficiaire ne doit pas dépasser un dinar par kilogramme. Elle entre en vigueur à partir de mercredi 23 août.

Le ministère a appelé toutes les parties concernées à respecter la marge bénéficiaire fixée et à éviter toute augmentation des prix, avertissant que toute infraction expose les contrevenants à d’importantes sanctions.

L’intention est bonne et méritoire, toutefois, comme l’ont noté citoyens et commentateurs, combien de dispositions avaient-elles été prises par les nouvelles autorités pour lutter contre les fraudes commerciales, et qui n’ont pas pu juguler le fléau, du moins jusqu’à présent, dont le fameux décret loi numéro 14 de 2022 relatif à la lutte contre la spéculation, notamment au moyen de l’entreposage irrégulier.

Subvention des dattes

Justement, les dattes déglas sont en passe de devenir des produits subventionnés, ou plus exactement indirectement subventionnés, comme la plupart des produits agricoles, d’ailleurs.

Le ministère de l’Agriculture a annoncé, récemment , la mise à la disposition des petits exploitants dans les oasis de Kébili et Tozeur, des quantités de pesticides pour lutter contre l’acarien du palmier-dattier, “Bou Faroua », qui a littéralement ravagé, ces trois dernières années, la production des dattes déglas.

Les services du ministère prennent en charge, aussi, l’opération de traitement.

Face aux pratiques frauduleuses signalées, d’aucuns ont qualifié les rapports et les analyses des experts et de l’INS concernant l’inflation en Tunisie de « non sens », comparables au geste d’un homme qui prépare un gâteau crémeux dans un pot troué, comme le dit l’adage tunisien, car, le marché tunisien est un marché faussé à la racine et échappe à tout traitement selon les normes et les règles convenues.

Ainsi, l’économiste tunisien connu Ridha Chkondali a cru pouvoir dire, lundi 21 août, à une radio locale, que la crise financière que vit le pays a généré une raréfaction des produits ayant favorisé la spéculation.

Or, les dattes et l’huile d’olive n’ont aucun rapport avec la crise financière, ni non plus les figues tunisiennes, vendues, cet été, l’espace de quelques jours, à 17 dinars et même à 25 dinars le kg , avant de disparaître des rayons.

