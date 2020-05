Les propriétaires de louages autorisés à transporter le cadre éducatif, les 26 et 27 mai 2020

-Le ministère du Transports et de la Logistique a décidé, en coordination avec le ministère de l’Education, d’autoriser les propriétaires de louages dont le périmètre de transport dépasse les frontières du gouvernorat concerné (ligne rouge), d’assurer le transport du cadre éducatif aux gouvernorats dans lesquels ils exercent, les 26 et 27 mai courant, tout en respectant les zones de transport autorisées. Dans un communiqué publié, vendredi soir par le ministère du Transport, les louages assureront, également, le transport des élèves de leur lieux de résidence aux foyers des établissements d’enseignement (Instituts des non-voyants, lycée El Omrane des arts, lycée sportif Pierre de Coubertin d’El Menzah et les lycées pilotes). Le ministère du Transport a interdit de transporter plus de 50% du nombre de passagers autorisés (sans tenir compte du conducteur). Une majoration de 50% du tarif actuel a également été décidée à cet égard. Le ministère du Transport a appelé au respect des consignes sanitaires annoncées dans le cadre de la stratégie nationale de confinement ciblé, telles que l’obligation du port du masque sanitaire, la distanciation physique, la stérilisation des véhicules ainsi que la présentation par les passagers, d’autorisations de circulation attribuées par les services du Ministère de l’Education.