Les réserves en eau en amélioration de 18%

Les réserves en eau se sont améliorées par rapport à l’année dernière de 18%, mais le taux de remplissage des barrages n’a pas dépassé 37%, un chiffre inférieur à la moyenne, a déclaré le secrétaire d’Etat chargé de l’eau au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ridha Gabbouj.

Dans une déclaration à Diwan FM, en marge de la journée de sensibilisation et de presse sur la rationalisation de la consommation d’eau, Il a confirmé que le système de rationnement demeurera en vigueur dans la distribution de l’eau potable au cours de l’été 2024, expliquant que le ministère n’a pas d’autre option pour surmonter la difficulté de la pénurie d’eau.

Concernant les barrages approvisionnant le Grand Tunis, le Cap Bon, le Sahel et Sfax, la même source rapporte que le taux de remplissage du barrage de Sejnène a atteint 30%, 40% pour le barrage de Sidi Salem et 50% pour celui de Sidi Salem et de Barrak.

Il a également annoncé la possibilité que l’usine de dessalement d’eau de mer de Zarat, dans le gouvernorat de Gabès, entrera en service dans les prochains jours à raison de 50.000 mètres cubes par jour, en plus de l’usine de dessalement de Gabès. Sfax, à raison de 100 000 mètres cubes par jour, et la centrale de Sousse, à raison de 50 000 mètres cubes par jour, l’été 2024.