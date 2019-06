Les salaires de la famille Meddeb

La Holding Délice de Mohamed, dit Hamdi, Meddeb, est une entreprise cotée en bourse, introduite depuis octobre 2014 où elle a levé plus de 120,246 MDT auprès du public. Le flottant y est ainsi de 15 %, le reste étant entre les mains de «Meddeb Consulting Sarl». L’entreprise est ainsi légalement obligée, en application du principe de la transparence vis-à-vis des actionnaires et des investisseurs et petits épargnants, de publier ses états financiers dans le détail, même les salaires et rémunérations.

Sur la liste du conseil d’administration, on retrouve les noms de toute la famille Meddeb, tous employés du groupe et qui disposent de rémunérations assez importantes. Toutes les informations que nous publions sont ainsi disponibles, publiques et publiées sur les deux sites, de la BVMT et du CMF.

Le PDG du groupe, Mohamed (dit Hamdi) Meddeb, qui est ainsi classé en top des PDG les mieux payés parmi les entreprises cotées en bourse, recevait en 2018 une rémunération globale (Cette dernière provenant de chaque société du groupe) de 3,535.806 MDT (3,553.675 MDT en 2017), en plus de la somme de 943.723 DT (1.098.897 DT en 2017) en primes de performance. Cela fait un total annuel brut de 4,479.529 MDT (373.294 DT par mois, ou 12.443 DT par jour).

Le conseil d’administration de la société Délice, réuni le 28 avril 2016, a renouvelé le mandat de Cyrine Meddeb en qualité de Directeur Général Adjoint. La charge supportée par la société à ce titre en 2018 est de 470 615 dinars répartie comme suit :

Salaire brut : 371 612 dinars dont bonus annuel estimé à 67 981 dinars ;

Diverses charges sociales : 99 003 dinars.

Le conseil, réuni le 25 avril 2018, a décidé de nommer, Nadia Meddeb en qualité de Directeur Général Adjoint expirant à la date de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de 2018. La charge supportée par la société à ce titre en 2018 est de 491 534 dinars, répartie comme suit :

Salaire brut : 388 065 dinars dont bonus annuel estimé à 71 921 dinars ;

Diverses charges sociales : 103 469 dinars.

Le conseil réuni le 28 avril 2016 a renouvelé le mandat de Mohamed Ali Meddeb en sa qualité de Directeur Général Adjoint. Le conseil d’administration réuni le 2 mai 2014 a fixé sa rémunération comme suit :

– Une partie fixe sous forme d’un salaire mensuel net de 7.000 dinars.

– Une partie variable en fonction du niveau d’atteinte des objectifs.

La charge supportée par votre société à ce titre en 2018 est de 267 359 dinars répartie comme suit :