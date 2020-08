Les salaires des fonctionnaires pour les mois de septembre et octobre disponibles

Le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaiche, a confirmé, vendredi, que les salaires des fonctionnaires, pour les mois de septembre et octobre 2020, sont disponibles, soulignant qu’un programme de travail a été conçu pour assurer le financement du budget de l’Etat, y compris les salaires des fonctionnaires, pour les mois à venir. Yaiche a assuré, lors de la cérémonie de signature d’un accord avec la Banque Nationale Agricole, que la Tunisie continuera à coopérer avec le Fonds monétaire international (FMI) et qu’elle ne renoncera pas à ses engagements envers les bailleurs de fonds étrangers.

Il a tenu à préciser, aussi, que les prêts sont garantis malgré les conditions économiques difficiles que connait actuellement le pays.

En ce qui concerne le projet du budget complémentaire pour l’année 2020, le ministre a fait savoir qu’il est prêt et que son département a accompli de grandes avancées dans l’élaboration du budget 2021 malgré « l’existence des tiraillements politiques », selon ses dires.

Dans le même contexte, il a indiqué que le ministère oeuvre à présenter des visions et des programmes d’action pour surmonter cette crise et parvenir à nouer de nouveau avec un taux de croissance d’au moins 4,5%.