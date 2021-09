« Les Salines de Tataouine » retombent dans le déficit

Au mois d’Août 2011, la Société Chimique Alkimia S.A avait procédé à la constitution de sa nouvelle filiale « Les Salines de Tataouine ». Cette filiale a pour objet la production de sulfate de sodium dans le cadre d’une concession d’exploitation de Sebkhat Oum El Khialate à Tataouine. Les travaux de construction de l’Usine de sulfate de sodium à Sebkhat Oum El Khialate ont pris beaucoup de retard et les travaux de montage mécanique et technique ont été achevés en Décembre 2015. L’entrée en production effective a été déclarée le premier Mars 2016. En 2019, la Société Les Salines de Tataouine a amélioré ses performances techniques en enregistrant une production de 62 500 tonnes de sulfate de sodium contre 54 000 tonnes en 2018 et 31 280 tonnes en 2017. Compte tenu de ce niveau de production et de l’amélioration des prix de marché du sulfate de sodium, la Société a pu réaliser un résultat bénéficiaire de 3 078 921 DT après trois exercices déficitaires ((1 581 861) DT en 2018,(6 979 050) DT en 2017 et (7 374 147) DT en 2016) et confirme ainsi les prévisions établies en 2018. En 2020, et à cause des arrêts de production dus aux grèves sociales et à la crise sanitaire, la société a enregistré une baisse au niveau des indicateurs d’activité : – Baisse de la production : 42 000 Tonnes en 2020 contre 62 500 Tonnes en 2019 – Baisse de ventes : 33 388 T en 2020 contre 62 654 T en 2019 – Baisse des revenus : 12 357 753 DT en 2020 contre 23 528 711 DT en 2019 – Baisse du résultat : Perte de 3 612 923 DT en 2020 contre un bénéfice de 3 078 921 DT en 2019.

