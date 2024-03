Les Sardines Tunisiennes attisent l’appétit de Tebboune

L’Algérie a décidé d’importer de la sardine de Tunisie pour répondre à une partie de la demande nationale et garantir un approvisionnement adéquat à des prix raisonnables, en particulier durant ce mois de Ramadhan, où la demande de sardines est traditionnellement élevée, selon les médias internationaux.

Abderrahmane Hentour, directeur ministère algérien de la pêche et des Productions halieutiques a affirmé que le prix du kilogramme de sardines sur le marché algérien a atteint un niveau record, variant actuellement entre 1200 et 1500 dinars.

« Nous avons étudié de nombreuses demandes d’importation de certains produits de la pêche en provenance des pays voisins, comme la Tunisie et la Mauritanie, dans le but de couvrir une partie des besoins du pays après que l’Algérie ait connu une période très difficile, principalement liée aux fluctuations météorologiques et à l’évolution des courants marins »a-t-il assuré.