Les soubresauts politiques de la Tunisie vus par Bloomberg !

Avec l’aide de robots de police et de drones équipés d’appareils photo, la Tunisie a subi un confinement sévère qui a permis de contenir la pandémie du coronavirus. Aujourd’hui, elle succombe à une maladie dont elle est plus familière : les luttes intestines politiques qui ont coûté son poste au chef du gouvernement. C’est là l’exorde choisi par l’influent Bloomberg pour passer en revue l’état des lieux qui est actuellement celui de la Tunisie.

Le moment ne pourrait pas être pire. Les cas de Covid-19 sont peu nombreux, mais les plages du pays sont pratiquement vides de touristes et le commerce s’est effondré. Les discussions avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt ne font que commencer, tandis que les protestations contre le chômage prennent pour cible l’industrie du pétrole et du gaz, une importante source de devises étrangères.

C’est une toile de fond qui appelle à l’unité, plaide Bloomberg. Mais les divergences sur la religion et la démocratie se sont révélées trop importantes pour qu’un professeur de droit constitutionnel peu connu, élu président l’année dernière, puisse les combler. Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, qu’il avait choisi, a démissionné mercredi après que près de la moitié des députés ont déposé une motion de censure contre son gouvernement, dans la foulée d’une épreuve de force avec un parti islamiste modéré qui est le plus important de l’assemblée.

La Tunisie « est sur des sables mouvants en raison de la situation régionale, politique, économique et sécuritaire », a déclaré Mohammed Yousfi, un analyste politique local à Blommberg. « Si les batailles politiques entre le gouvernement et les partis ne cessaient pas le pays pourrait être précipité au bord de la faillite ».

Les discussions avec le FMI

Selon les responsables, l’économie, après des années de croissance molle, pourrait se contracter de 7 % cette année et le chômage pourrait toucher plus d’un cinquième de la population active. Alors que la Tunisie n’a signalé que 1 319 cas de virus et 50 décès, les vacanciers européens et arabes méfiants ne devraient pas revenir en grand nombre dans les stations méditerranéennes rouvertes.

Nizar Yaiche, le ministre des Finances du gouvernement de Fakhfakh, a déclaré qu’il s’attendait à un accord avec le FMI dans trois à quatre mois. Mais les relations passées ont été entachées par les exigences du bailleur de fonds pour des mesures de réduction des coûts impopulaires. La récente « décadence de la vie politique » rendra les grandes réformes économiques encore plus difficiles, a déclaré Yousfi avant que la nouvelle de la démission du chef du gouvernement ne soit connue.

Les Tunisiens ont été félicités pour s’être convertis à la démocratie alors que les États voisins ont plongé dans un conflit ou sont retournés à un régime autoritaire. La politique de consensus a été irréalisable, cependant, et les élections législatives de septembre ont fait le lit des dernières querelles.

Le parti islamiste Ennahdha a remporté le plus grand nombre de sièges mais n’a pas obtenu la majorité, ce qui l’a obligé à former une coalition de l’assemblée divisée. Le chef du gouvernement choisi par le parti a été rejeté par les députés, ce qui a incité le président Kais Saied à nommer Fakhfakh, un ingénieur qui travaillait auparavant pour la compagnie pétrolière française Total. Le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, est devenu l’avocat irréductible d’une cohabitation difficile qui ne durera probablement jamais.

Présence turque

Les parlementaires opposés à Ennahdha, qui s’obstine depuis longtemps à prétendre qu’il projette de mettre à mal l’histoire moderne de la laïcité en Tunisie, s’es sont pris à Ghannouchi, l’accusant d’abuser de ses pouvoirs législatifs et d’empiéter sur les prérogatives présidentielles.

Parmi les actions prétendument peu orthodoxes qu’ils citent, sa rencontre avec le président turc d’obédience islamiste, Recep Tayyip Erdogan, et les félicitations adressées au chef du gouvernement internationalement reconnu de Libye pour avoir récupéré, avec l’aide de la Turquie, une base aérienne d’une armée rivale.

Le parti Ennahdha se dit être la cible d’une campagne soutenue par les monarchies arabes du Golfe, qui s’opposent à l’empreinte croissante de la Turquie dans la région et veulent inverser la trajectoire démocratique de la Tunisie.

Le système politique » tient encore compte de l’élection de Saied, aux côtés d’un parlement fragmenté et essayant de concilier les ambitions de ses divers acteurs », a déclaré Max Gallien, chercheur à l’Institut d’études du développement de Brighton, en Angleterre.

Pour Yousfi, l’analyste, l’agitation croissante des travailleurs et les sit-in de jeunes Tunisiens qui réclament des emplois sont « les signes d’une explosion sociale ».