Les stations-service appelées à «faire le plein» en prévision de la grève des transporteurs de carburant

Le directeur du raffinage et de la distribution au ministère de l’Industrie, a affirmé, mercredi, que des directives ont été données aux sociétés de distribution de carburants d’intensifier les opérations d’approvisionnement des stations-service en prévision de la grève des transporteurs de carburants à laquelle a appelé le syndicat UTT du 6 au 8 janvier courant.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a expliqué que cette mesure vise à assurer le minimum de service pendant les jours de grève au cas où celle-ci serait observée, exprimant dans le même temps l’espoir qu’un accord interviendra pour soit annuler la grève, soit la reporter, et appelant les citoyens à ne pas prendre d’assaut les stations-service et à éviter que soient réédités les bouchons et la cohue qui se sont produits le 15 décembre dernier.