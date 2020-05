Les températures oscilleront entre 39° et 45° avec l’apparition d’un vent de sirocco

Après avoir enregistré hier mercredi, une température à deux niveaux records à Medenine (44,8 degrés) et à Tataouine (44,7 degrés), il est prévu que les masses d’air très chaudes d’origine saharienne resteront stationnées et seront à l’origine d’une hausse des températures à des niveaux records pour cette période, au Centre et au Sud. Les températures maximales oscilleront entre 39 et 45 degrés avec l’apparition d’un vent de sirocco. Elles varieront entre 33 et 38 degrés au Nord.Vents forts d’une vitesse atteignant 70km/h, mer agitée et très agitée.Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions.