Les travaux du stade olympique de Sousse au centre d’une réunion

Le suivi des travaux d’extension du stade olympique de Sousse a été au centre d’une réunion tenue jeudi par le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, Kamel Deguiche, avec le président de l’Etoile du Sahel, Ridha Charfeddine.

Le ministre a souligné à cette occasion le souci du ministère d’achever les projets d’infrastructure sportives déjà programmés afin qu’elles entrent en exploitation le plus tôt possible.

Le président de la commission de la jeunesse et des sports de la municipalité de Sousse, Khemaies Ben Fattoum avait annoncé précemment que les travaux de réaménagement du stade olympique de Sousse ont connu du retard à cause de la pandémie du coronavirus et leur achèvement est prévu en septembre 2021.

« Aujourd’hui, les travaux vont d’une manière naturelle… et l’inauguration du stade sera marquée par l’organisation d’un grand gala en présence d’une grande équipe européenne qui viendra affronter l’Etoile du Sahel sur la nouvelle pelouse », avait-t-il souligné.

« Aucun nom n’a encore été attribué au stade. La priorité est donnée au parachèvement des travaux dans les délais impartis. La future appellation du stade sera définie en concertation avec la direction du club », avait-t-il encore ajouté.

Selon Ben Fattoum, les loges du nouveau stade olympique de Sousse seront, quant à elle, baptisées aux noms des figures emblématiques du club de la perle du Sahel.

L’enveloppe globale allouée au projet s’élève, rappelle-t-on, à 32 millions de dinars dont 4 MD en tant que contribution de la municipalité de Sousse et 2 MD mobilisés par l’Etoile sportive du Sahel.

L’extension du stade touchera notamment les gradins couverts et les gradins non couverts Est, Nord et Sud.

Les travaux comprendront également l’aménagement des vestiaires, le renouvellement des sanitaires réservés au public, de 22 loges et la rénovation totale du réseau d’éclairage.