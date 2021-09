Les trois candidats au poste du chef de gouvernement

Cela fait plus d’un mois et demi depuis les mesures exceptionnelles prises par le Président de la République le 25 juillet, dont la plus importante a été la destitution du chef du gouvernement et le gel de l’activité de l’ARP, que la Tunisie attend de connaître l’identité du nouveau chef du gouvernement.

Le président de la République, Kais Saied, a déclaré samedi dernier, lors d’un bain de foule de nuit à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis, que la formation du gouvernement se fera dans les plus brefs délais, soulignant que la constitution n’est pas éternelle et que des amendements peuvent y être introduits.

Selon la chaîne tv Sky News Arabia qui citait des sources gouvernementales et partisanes, le profil de la formation gouvernementale sera principalement « économique » et il s’attellera à la charge de prendre un ensemble de mesures urgentes pour faire face à la grave crise économique que le pays traverse et qui y affecte tous les aspects de la vie .

D’après la même source, parmi les trois personnalités les plus en vue sur la bourse des nominations au poste du chef de gouvernement, Marouane El Abbassi qui est actuellement à la tête de la Banque centrale, sans pour autant exclure la possibilité des deux anciens ministres des Finances, Hakim Ben Hamouda et Nizar Yaiche.