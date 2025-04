Les troupes israéliennes étendent la « zone de sécurité » dans le nord de la bande de Gaza

Les troupes israéliennes ont pénétré dans une zone du nord de la bande de Gaza afin d’étendre ce qu’elles appellent une zone de sécurité à la périphérie de l’enclave, a déclaré l’armée vendredi, quelques jours après que le gouvernement a annoncé son intention de s’emparer de vastes zones par le biais d’une opération dans le sud.

Les soldats menant l’opération à Shejaia, une banlieue à l’est de la ville de Gaza dans le nord, laissaient les civils sortir par des voies organisées, a déclaré l’armée dans un communiqué.

Israël a émis des avertissements d’évacuation dans la zone jeudi, et des centaines d’habitants ont afflué, certains portant leurs affaires à pied, d’autres sur des charrettes tirées par des ânes et des vélos ou dans des camionnettes, a rapporté Reuters.

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que les forces israéliennes avaient tué au moins 27 personnes, dont des femmes et des enfants, lors d’une frappe aérienne sur un bâtiment scolaire de la ville de Gaza où s’abritaient des familles déplacées.

Ces derniers jours, des centaines de milliers de Palestiniens ont fui leurs maisons dans le cadre de l’un des plus grands exodes massifs de la guerre, alors que les forces israéliennes s’efforcent d’étendre le territoire qu’elles contrôlent.

À la limite sud de la bande de Gaza, les troupes israéliennes se sont regroupées autour des ruines de la ville de Rafah.

