L’Espagne cherche des marchés alternatifs à l’Algérie dans les pays voisins y compris la Tunisie

Des plateformes médiatiques ont révélé que les autorités de certaines provinces espagnoles ont mis en place une équipe de spécialistes et d’économistes dans le but de rechercher des sources alternatives aux marchés algériens en Afrique du Nord.

C’est ainsi que le gouvernement régional de la région de « Murcia » a ouvert des canaux de communication avec les sociétés affectées pour se procurer de données nécessaires sur les marchés et l’évolution de la crise avec l’Algérie.

Selon le journal espagnol « La Verdad », un bloc civil indépendant de la région cherche des marchés alternatifs pour remplacer l’Algérie au Maroc, en Tunisie, en Égypte et au Sénégal.

Le journal note que le ministère du travail et de l’économie sociale et certaines universités et instituts ont créé un groupe de travail opérationnel spécialisé dans le commerce avec les marchés nord-africains pour faire face à la crise commerciale actuelle avec l’Algérie.

Pour sa part, la conseillère du gouvernement local, a déclaré que « le principal problème, pour l’instant, concerne les marchandises qui ont quitté la région, où l’on ne sait toujours pas si les autorités algériennes les autoriseront à entrer. »

Le groupe supervise le processus de communication avec les commerçants des marchés nord-africains, dans le but de trouver des alternatives aux marchandises algériennes, notamment au Maroc, au Sénégal et en Égypte.

A son tour, le ministre algérien des affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a dénoncé, samedi, la déclaration de l’Union européenne dans laquelle elle a averti l’Algérie des répercussions des restrictions commerciales qu’elle a imposées à l’Espagne après que l’Algérie a suspendu le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec Madrid après avoir changé de position sur la question du Sahara occidental.