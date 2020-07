L’Esperance dément tout recrutement

L’Espérance Sportive de Tunis a indiqué n’avoir opéré actuellement aucun recrutement , précisant que tout engagement, sera annoncé sur la page officielle Facebook du club dès que que seront effectuées toutes les formalités administratives.

« Tous les noms qui ont circulé dernièrement dans quelques médias ou réseaux sociaux, ne sont que des rumeurs, affirme le club sang et or, appelant son public à se référer à la page officielle de l’Espérance Sportive de Tunis, pour les recrutements officiels de joueurs.

Le club de Bab Souika rappelle-t-on, a engagé le 2 juillet dernier le latéral droit Hamza Nagguez qui a signé un contrat pour 3 saisons.

Nagguez (28 ans) avait évolué à l’Etoile Sportive du Sahel, au Zamalek du Caire et au club lituanien Sudova.