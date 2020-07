L’Etat récupère un terrain domanial agricole de 9 ha à Siliana

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières a annoncé, lundi, la récupération d’un terrain domanial agricole couvrant 9 hectares (ha), situé dans la délégation de Bourouis (gouvernorat de Siliana).

L’opération de récupération fait suite à une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région contre un citoyen qui a squatté ce terrain sans y avoir droit.

Le terrain agricole a été pris en charge, provisoirement, par l’office des terres domaniales (OTD) dans le but d’assurer sa réhabilitation et son exploitation.