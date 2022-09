L’Etat s’acheminerait vers la levée totale de la compensation des carburants

La Tunisie pourrait recourir à un changement majeur des prix du carburant et réformer le système de compensation, en général, sous l’effet de la situation économique et financière qu’elle traverse, selon l’expert économique et financier, Ezzedine Saidane.

Ila ajouté, mardi sur Diwan fm, que l’hypothèse d’un recours de l’État à la suppression totale de la compensation des carburants reste possible, d’autant plus que l’ajustement automatique des prix des carburants est suspendu depuis avril dernier, peut-être pour des raisons politiques plutôt qu’économiques, selon ses dires.

D’autre part, il a souligné que l’État a besoin de 25 milliards de dinars de prêts supplémentaires, surtout après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne.