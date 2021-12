LF 2022 : Hausse des prix du carburant et de l’électricité, gel des salaires et nouveaux impôt

Le gouvernement tunisien prévoit d’augmenter les prix du carburant et de l’électricité, de geler les salaires du secteur public et d’imposer de nouvelles taxes l’année prochaine, selon des documents budgétaires consultés par Reuters . Ces mesures visent à faire face à une crise imminente des finances publiques, le déficit et la dette ayant grimpé en flèche pendant la pandémie et les problèmes politiques ayant entravé les perspectives d’un plan de sauvetage international.

Le budget vise à réduire le déficit à 7,7 % l’année prochaine, contre 8,3 % en 2021, bien que la croissance de l’économie, qui dépend du tourisme, doive ralentir à 2,6 %, contre 2,8 % cette année, et que l’inflation doive passer à 7 %, contre 5,7 % cette année. L’ enveloppe nécessaire se monte à 23 milliards de dinars contre 21 milliards de dinars cette année, indique le document budgétaire.