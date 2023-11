L’huile d’olive tunisienne prise dans une spirale haussière

L’huile d’olive de Tunisie, plus qu’un produit…un héritage, est l’emblème du site de l’office national de l’huile (ONH).Ssauf que la hausse du prix de l’huile d’olive sue l’on prend toujours pour un patrimoine, n’a cessé d’être abordée depuis des mois. En effet, dans une publication Facebook le 15 novembre 2023, l’office a déclaré que le prix de vente était de 8,23 euros le kilo à la date du 26 octobre 2023, passant à 7,83 euros à la date du 2 novembre 2023.

Un recul dû au climat !

Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Midani Dhaoui, a confirmé une baisse de production de l’huile d’olive pour cette année, notant, dans le même temps que les estimations préliminaires prévoient une hausse significative des prix.

Dans une précédente déclaration à « African Manager », il avait expliqué que les prix sont soumis à l’offre et à la demande, et à la lumière de la vague de chaleur et de la sécheresse qui ont frappé la région méditerranéenne au cours de l’été dernier, la production sera beaucoup plus faible que les saisons précédentes, ce qui a pour corollaire une hausse significative des prix de l’huile d’olive.

Midani Dhaoui a souligné que la saison des récoltes n’a pas encore commencé dans de nombreuses régions de la République en raison du retard des précipitations, indiquant que les prix actuellement approuvés ont atteint les limites de 22 dinars le litre d’huile d’olive, et que ce prix n’est pas officiel et est sujet à ajustement, selon sa confirmation, indiquant que l’Office national de l’huile (ONH) n’a pas ajusté les prix.

À cet égard, il convient de noter que l’ONHa récemment publié un communiqué explicatif concernant la détermination des prix de l’huile d’olive pour la saison 2023/2024, indiquant que le commerce de l’huile d’olive est soumis à la règle de l’offre et de la demande, et qu’il n’y a donc aucun bien-fondé pour les données publiées concernant son intervention pour déterminer les prix.

En plus de son rôle dans la promotion de la production et de la qualité de l’huile d’olive et de sa contribution au développement de ce secteur de la production à la promotion, l’ONH a indiqué qu’il s’efforce d’intervenir dans la production en achetant des quantités d’huile d’olive au cours de la saison afin d’ajuster le marché tout en le promouvant localement et vers l’exportation.

Le ministère de l’Agriculture s’attend à ce que la production d’huile d’olive atteigne 1 million de tonnes, soit l’équivalent de 200 mille tonnes au cours de la saison agricole 2023-2024.

La répartition de la production par région montre que 23 % proviennent du Nord, 17 % de la côte, 35 % du Centre-ouest et 25 % du sud, et qu’environ 55 % proviennent du secteur irrigué.

En outre, les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kairouan contribuent à hauteur de 32% à la production nationale et de 53% à la production irriguée.

La production finale d’huile d’olive au cours de la saison 2022-2023 a atteint environ 180 mille tonnes, contre 240 mille tonnes au cours de la campagne 2021-2022 (-25%), tandis que les prix ont varié entre 14 et 19 dinars/litre, contre 9 et 12 dinars/l durant la saison 2021-2022.

Les exportations augmentent en valeur

Les exportations agricoles au cours de l’année 2023 ont enregistré une évolution de 47% et 51% des exportations alimentaires, 17,6 mille tonnes d’huile d’olive en conserve d’une valeur de 367 millions de dinars, 53 mille tonnes d’huile d’olive biologique d’une valeur de 970 MD, en plus de 89% des exportations d’huile d’olive extra vierge.

Selon les derniers indicateurs statistiques publiés par l’Observatoire national de l’agriculture, les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont augmenté de 56,6 % depuis le début de la saison jusqu’à fin septembre pour atteindre 3188,4 millions de dinars.

Au niveau du volume, les exportations d’huile d’olive ont diminué de 1,7 % à 185 mille tonnes, par rapport à la même période de la saison 2021-2022.

Le marché européen représentait la plus grande part du volume des exportations d’huile d’olive avec 77 %, suivi de l’Amérique du Nord (16 %) et de l’Afrique (5 %).

L’Espagne s’est classée première dans la liste des pays importateurs d’huile d’olive tunisienne avec 45 % des quantités totales exportées au cours des sept premiers mois de la saison 2022/2023, suivie de l’Italie (25 %) et des États-Unis d’Amérique (12 %).