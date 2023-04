L’hydrogène vert: une opportunité d’investissement inexploitée !

Le monde a besoin désormais d’établir un partenariat efficace et réel pour développer l’hydrogène vert produit à partir de l’électricité provenant des énergies renouvelables, a indiqué l’expert en énergie Imed Derouiche, lors d’une conférence sur «l’hydrogène vert», tenue au siège de la Banque mondiale, à l’occasion des Réunions de printemps 2023.



Derouiche a précisé que la Tunisie, qui a lancé en 2022 un projet d’hydrogène vert au service du développement durable et d’une économie décarbonée, pourrait être le premier exportateur de cette énergie vers l’Europe et de bénéficier du gazoduc qui relie la Tunisie et l’Italie pour assurer l’opération d’exportation.

Selon l’expert, les législations inefficaces et notamment les ressources financières ne constituent pas une entrave majeure au développement de l’hydrogène vert, eu égard aux opportunités offertes par les pays qui veulent exploiter l’hydrogène à travers la banque européenne de l’ hydrogène.

L’expert a souligné qu’il est temps pour la Tunisie d’investir, de produire l’hydrogène vert et de simplifier les procédures administratives, notamment en ce qui concerne l’attribution des autorisations et des incitations, d’autant plus qu’il peut être produit dans les régions isolées.

Il a fait savoir que la STEG peut produire, en même temps, l’hydrogène vert et le consommer, étant donné qu’elle produit actuellement les énergies renouvelables qui sont utilisées dans la production de l’hydrogène vert.

L’expert a souligné que la production de l’hydrogène vert en Tunisie contribuera notamment à la réduction du déficit énergétique et à augmenter les recettes d’exportation, étant donné le rendement élevé de ce secteur et sa capacité d’emploi, puisque les sites de production sont situés dans les régions intérieures. Il permet aussi de préserver le climat, en réduisant les émissions de CO2, a-t-il dit.



L’hydrogène vert peut être produit à partir de l’électricité provenant des énergies renouvelables (éolien et le solaire et l’hydroélectricité).L’hydrogène vert est une énergie propre, du fait qu’il ne contient pas de gaz à effet de serre. Cette énergie peut aider la Tunisie à atteindre ses objectifs en matière de neutralité carbone.

Impact peu évalué

Cependant, dans un nouveau rapport examinant la stratégie nationale de la Tunisie en matière d’hydrogène vert, le think tank Arab Reform Initiative et la Fondation Heinrich Böll soutiennent que dans la course au développement de cette alternative verte, tant la Tunisie que son partenaire, l’Allemagne, n’ont pas suffisamment évalué l’impact environnemental et social d’une telle stratégie sur la Tunisie ni consulté les acteurs et actrices de la société civile et les communautés locales potentiellement affectées.

« Pour que l’hydrogène vert soit à la hauteur de son potentiel en tant qu’énergie propre, il doit y avoir une discussion claire autour de ses potentiels coûts sociaux et environnementaux en Tunisie. Une telle discussion devrait impliquer un segment beaucoup plus large de parties prenantes que ce que nous avons vu jusqu’à présent », a déclaré Zied Boussen, chargé de recherche sur la Tunisie à l’Arab Reform Initiative.

La Tunisie s’est lancée début 2022 dans l’élaboration de sa stratégie nationale pour l’hydrogène vert, qu’elle souhaite finaliser d’ici 2024. Le pays a déjà annoncé qu’il privilégierait l’exportation de ce carburant vert à son utilisation locale. L’Allemagne est un partenaire clé de la Tunisie dans le développement de cette ressource. En décembre 2020, la Tunisie et l’Allemagne ont signé un accord de coopération de 31 millions d’euros pour développer ce nouveau secteur.

Alors que le secteur énergétique mondial a cherché à se réorganiser ces dernières années, plusieurs pays à travers le monde se sont joints à la course vers l’hydrogène vert. Contrairement à l’hydrogène gris, fabriqué à partir de combustibles fossiles (gaz naturel) et source importante de gaz à effet de serre, l’hydrogène vert est généré par électrolyse : l’eau est divisée à l’aide d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables. Sa production à grande échelle – alimentée par des mégaprojets d’énergie solaire et éolienne – nécessite une vaste mobilisation de plusieurs types de ressources tout au long de la chaîne de production de ce carburant.

Salué comme « l’énergie du futur » en Tunisie, l’hydrogène vert est promu comme un moyen de décarboniser les industries clés ainsi que les transports. Cependant, le rapport publié aujourd’hui critique le fait que la Tunisie se concentre sur l’exportation de cette énergie verte vers l’Europe sans donner la priorité aux besoins locaux, sachant que la Tunisie dépend à 97 % du gaz algérien pour produire de l’électricité. Une telle démarche ne ferait qu’accentuer une transition énergétique déjà ralentie en Tunisie.