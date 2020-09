Liban : Le Premier ministre désigné jette l’éponge

Le Premier ministre désigné du Liban, Moustapha Adib, s’est récusé de la formation d’un nouveau gouvernement, indique L’Orient-le Jour sur son site internet. Moustapha Adib a annoncé avoir jeté l’éponge après un entretien avec le président de la République, Michel Aoun, au palais de Baabda.

Les partis politiques libanais s’étaient engagés début septembre à former un cabinet « de mission » composé de ministres « compétents » et « indépendants » dans un délai de deux semaines pour sortir le pays du marasme économique. Mais le processus piétine en raison de divergences sur l’attribution des portefeuilles ministériels.

Le principal obstacle viendrait du mouvement chiite armé Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise, et de son allié Amal, dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri, qui réclament entre autres le portefeuille des Finances.